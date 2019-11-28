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Росія направила черговий "гумконвой" на Донбас

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 09:23
Росія направила черговий "гумконвой" на Донбас
Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

На в'їзд в Україну прослідували дві колони вантажівок

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) зафіксували ще один "гумконвой" від агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що дві колони так званого російського "гумконвою" прослідували через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 5:00 до 6 ранку.

"Це вже дев'ятий такий конвой у цьому році. Звісно, що навіть міжнародним організаціям його оглянути не дали. Машини були завантажені на 70%", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 21 листопада на окупований Донбас з території Росії вирушила чергова автомобільна колона "гуманітарного конвою". Це була 92-га колона, яку відправляє МНС Росії "для жителів самопроголошених Донецької і Луганської областей". За даними ЗМІ, маса "гуманітарної допомоги" - понад 350 тонн.

Раніше спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" помітила, як 14 листопада на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації".

РБК-Україна писало, що Україна направила Росії ноту протесту через відправлений "гуманітарний конвой" на Донбас з порушенням міжнародного права.

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