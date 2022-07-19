Україна знищить флот Росії та відвоює Крим: у Резнікова зробили гучну заяву
Україна готується знищити Чорноморський флот РФ, як тільки отримає достатньо зброї від західних союзників. Росія повинна покинути захоплений Крим, якщо хоче продовжити існувати як країна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Володимира Гаврилова в інтерв'ю The Times.
Він зазначив, що українські військові зараз нарощують власні протикорабельні ракети і чекають отримання зброї більшої дальності від інших країн, перш ніж розпочати штурм.
"Вони мають відплатити за свою агресію", - сказав Гаврилов під час візиту до Британії, де він спостерігає за навчаннями українських військових.
Заступник глави Міноборони звернув увагу, російські кораблі в Чорному морі регулярно запускають крилаті ракети по українській інфраструктурі на півдні, позиції військових кораблів означають, що Україна не може експортувати зерно з портів, побоюючись, що торгові судна будуть атаковані.
"Ми отримуємо протикорабельні засоби, і рано чи пізно ми націлимося на флот. Це неминуче, тому що ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Ми готові атакувати їх по всьому Чорному морю, якщо ми матимемо таку можливість", - підсумував Гаврилов.
Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по крейсеру "Москва". Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.
Вважається, що це найдорожча військова втрата РФ у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.
До того ж у президента Володимира Зеленського все частіше лунають заяви про повернення Криму військовим шляхом, однак пріоритетним інструментом у деокупації все ж залишається дипломатія.
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