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Росія скасувала безвізовий режим для дипломатів і журналістів з ЄС

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Москва, Четвер 05 травня 2022 02:41
Росія скасувала безвізовий режим для дипломатів і журналістів з ЄС МЗС РФ (Фото: twitеr.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про скасування безвізового в'їзду в країну для власників дипломатичних паспортів з більшості європейських країн. Нові обмеження також торкнуться журналістів, працівників судових органів тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС РФ.

Також РФ ввела додаткові візові процедури для членів офіційних делегацій, урядів, парламентів, судових органів і журналістів з ЄС, Данії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Таким чином Росія має намір ввести більш ретельну перевірку іноземців, які в'їжджають в країну для роботи.

Як раніше повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

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