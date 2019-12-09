Росія відмовляється розглядати зміну мінських угод на саміті в Парижі

Російська Федерація на саміті "нормандської четвірки" не має наміру переглядати мінські домовленості. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані осіб, які займаються підготовкою делегації до зустрічі.

Наголошується, що російська сторона збирається зайняти жорстку позицію перед зустріччю, оскільки Москва дотримується думки про те, що якщо в Мінських домовленостях йдеться про дострокові вибори на Донбасі, то їх не можна поєднувати з черговими виборами в Україні.

Також російська сторона розраховує на підтримку такої позиції з боку інших учасником саміту - Франції та Німеччини.



Нагадаємо, раніше РБК-Україна публікувало графік проведення саміту представників "нормандської четвірки", який відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках саміту відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також планується зустріч Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним, однак остаточної інформації з приводу цієї зустрічі поки немає.