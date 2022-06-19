Росія відмовляється визнавати загибель 27 моряків крейсера "Москва", - ГУР

За даними української розвідки, в Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

"Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі", - пише ГУР.

Повідомляється, що родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення.

"Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків", - зазначають в розвідці.

Як з'ясували українські розвідники, співробітники ФСБ, дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, приходять до них додому та за місцем роботи і проводять "розяснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати", - резюмують в ГУР.

Знищення "Москви"

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

Вважається, що це найдорожча військова втрата РФ у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн доларів.

Як інформували в ЗМІ, кількість екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб. Переважна більшість з яких, ймовірно, загинули.

Зазначимо, нещодавно Міноборони РФ включило екіпаж затонулого крейсера до переліку "учасників спеціальної військової операції". При цьому участь самого корабля у війні все ще приховують.

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