Росія відмовилася від участі у переговорах щодо Венесуели

Російська Федерація не братиме участі у міжнародній конференції на підтримку демократії у Венесуелі, яка відбудеться 6 серпня у столиці Перу Лімі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

Причиною відмови в російському МЗС назвали відсутність на зустрічі представників уряду Ніколаса Мадуро.

У Росії також заявили, що сумніваються, що представники 100 делегацій, які стоять на різних позиціях, зможуть узгодити реальну допомогу у вирішенні проблем Венесуели.

"З урахуванням викладеного, ретельно зваживши всі обставини, дійшли висновку про доцільність утриматися від участі в цьому заході", - заявили в МЗС РФ.

Водночас у заяві йдеться, що Росія готова до конструктивного діалогу з державами Латинської Америки, зокрема з Перу, і країнами інших регіонів, щодо врегулювання ситуації у Венесуелі.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки 19 липня посилила санкції проти Венесуели, внісши до чорного списку чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки.