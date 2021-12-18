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Росія відмовилася дати США і НАТО гарантії ненападу на Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Заступник Міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав недоречними вимоги США і НАТО про проведення "якихось заходів" на російській території. Він також заявив, що додаткових гарантій безпеки Україні надано не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рябкова "Інтерфаксу".

В ході інтерв'ю у дипломата запитали, чи готова Росія надати США і НАТО відповідні гарантії безпеки, наприклад, ненапад на Україну. Рябков відповів, що Вашингтон і Альянс вимагають від Москви "якихось заходів" на російській території, і це викликає у російської сторони "природне відторгнення".

"Всі відповідні гарантії (Україні - ред.) ми надали ще коли був підписаний Будапештський меморандум в 1994 році", - додав Рябков.

Під "якимись заходами" маються на увазі вимоги США і НАТО відвести російські війська від кордонів України і знизити напруженість в регіоні.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

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