Росія обмежила вільне переміщення дипломатів США по своїй території
Росія денонсувала меморандум з США про "відкриту сушу". Документ регулював переміщення американських і російських дипломатів в країні перебування.
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду РФ.
"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення застосування Меморандуму про розуміння між Урядом РФ і урядом США щодо "відкритої суші", - вказується в розпорядженні російського уряду, підписаного прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.
Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" між Росією і США був підписаний у Вашингтоні 17 червня 1992 році. Документ скасовував поняття "закритих зон" і знімав обмеження на переміщення дипломатів в країнах перебування. Також від них не вимагалося отримувати дозволи на поїздки.
Нагадаємо, 7 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон Про денонсацію договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.
Відзначимо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документа.
Як повідомляло РБК-Україна, травні 2021 року Білий дім повідомив Москву, що Вашингтон не повернеться до угоди.