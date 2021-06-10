Росія обмежила вільне переміщення дипломатів США по своїй території

Росія денонсувала меморандум з США про "відкриту сушу". Документ регулював переміщення американських і російських дипломатів в країні перебування.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду РФ .

Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" між Росією і США був підписаний у Вашингтоні 17 червня 1992 році. Документ скасовував поняття "закритих зон" і знімав обмеження на переміщення дипломатів в країнах перебування. Також від них не вимагалося отримувати дозволи на поїздки.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення застосування Меморандуму про розуміння між Урядом РФ і урядом США щодо "відкритої суші", - вказується в розпорядженні російського уряду, підписаного прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Нагадаємо, 7 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон Про денонсацію договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.

Відзначимо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документа.

Як повідомляло РБК-Україна, травні 2021 року Білий дім повідомив Москву, що Вашингтон не повернеться до угоди.