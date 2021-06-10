ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія обмежила вільне переміщення дипломатів США по своїй території

Новость на русском →
Москва, Четвер 10 червня 2021 21:00
Росія обмежила вільне переміщення дипломатів США по своїй території Фото: Росія вийшла з меморандуму з США про "відкриту сушу" (mid.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія денонсувала меморандум з США про "відкриту сушу". Документ регулював переміщення американських і російських дипломатів в країні перебування.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті уряду РФ.

"Прийняти пропозицію МЗС Росії, узгоджену із зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення застосування Меморандуму про розуміння між Урядом РФ і урядом США щодо "відкритої суші", - вказується в розпорядженні російського уряду, підписаного прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" між Росією і США був підписаний у Вашингтоні 17 червня 1992 році. Документ скасовував поняття "закритих зон" і знімав обмеження на переміщення дипломатів в країнах перебування. Також від них не вимагалося отримувати дозволи на поїздки.

Нагадаємо, 7 червня президент Росії Володимир Путін підписав закон Про денонсацію договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.

Відзначимо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документа.

Як повідомляло РБК-Україна, травні 2021 року Білий дім повідомив Москву, що Вашингтон не повернеться до угоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Сполучені Штати Америки дипломаты
NEWS
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
Зеленський сподівається, що саміт НАТО розгляне ефективні кроки для стримування Росії
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна