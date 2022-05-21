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Пожежа на "Азоті", обстріляна школа та шестеро загиблих: доба в Луганській області

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Лугаська область, Субота 21 травня 2022 08:34
Пожежа на "Азоті", обстріляна школа та шестеро загиблих: доба в Луганській області Фото: голова Луганської області Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти за добу обстріляли завод "Азот" та школу в Луганській області. Внаслідок ворожих атак загинули шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Зараз бої точаться на околицях Сєвєродонецька.

"Ще зранку 20 травня росіяни обстріляли школу, у підвалі якої із початку війни ховалися жителі нових районів Сєвєродонецька. Як наслідок, дві людини загинули на місці, ще трьох госпіталізовано. Двоє загиблих та поранена - члени однієї родини", - написав Гайдай.

Також ввечері поблизу свого будинку в Сєвєродонецьку загинули чоловік і жінка, ще двох жінок було вбито російськими обстрілами в Лисичанську та Привіллі.

"А ще ми маємо пораненого в ногу волонтера, який працював в гуманітарному штабі в Сєвєродонецьку. За день - близько 50 зруйнованих будинків. Важко порахувати, скільки житла щодня нищать в селах Гірської та Попаснянської громад, які регулярно страждають від авіації. Однак тільки в Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі - 16. П’ять - у Сєвєродонецьку", - розповів Гайдай.

За його словами, також російські окупанти відкрили вогонь по школі та об’єднанню "Азот" - там сталося займання градирні, пожежу ліквідовано, полум’я не розповсюдилося на виробничі цехи, що поряд.

Також в Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті.

Фото: окупанти за добу обстріляли завод "Азот" та школу в Луганській області (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, нещодавно Гайдай розповів, що російські окупаційні війська не можуть домогтися успіхів у Луганській області і з жахом чекають контрнаступу ЗСУ, яке може початися вже в червні.

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