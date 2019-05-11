Росія зобов'язала бойовиків ОРДЛО отримати громадянство РФ, - Міноборони

Міністерство оборони України заявляє, що російське командування наказало бойовикам ОРДЛО обов'язково отримати громадянство Російської Федерації. Про це заявив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає прес-служба Міноборони.

Крім того, в Міноборони зазначили, що російська окупаційна адміністрація посилює заходи з русифікації населення ОРДЛО.

"Російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства… Масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів т. зв. "фахівців" з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних СМС", - поінформував Мотузяник.

При цьому, за словами речника Міноборони, керівництво ФСБ РФ запровадило додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією.

"Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або проходять службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах т.зв. "Л/ДНР". Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки", - заявили у міністерстві.

Крім того, Східна правозахисна група повідомляє, що "добровільно-примусово" одержувачами паспортів РФ можуть стати "чиновники" місцевих адміністрацій НВФ, учасники силового блоку НВФ (так звані народна міліція, воєнізовані структури (армія), МНС і т.д.).

За даними правозахисників, станом на 4 травня 5-7% жителів окупованих територій Донбасу виявили бажання отримати паспорт РФ.

"Усього, за підрахунками адміністрацій НВФ, паспорти громадян РФ готові отримати до 31% громадян України, які проживають на території ОРДЛО", - заявляє правозахисна група.

За її даними, у друкованих ЗМІ, на місцевому телебаченні йде активна агітаційна кампанія з видачі паспортів РФ.

Нагадаємо, 9 травня у "ДНР" окупаційна влада почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів.

Як писало РБК-Україна раніше, до цього пункт прийому документів на отримання російських паспортів запрацював у "Луганської Народній Республіці".

Додамо також, МЗС України просить міжнародну спільноту розширити санкції проти РФ за видачу паспортів жителям ОРДЛО.