Росія оголосила в розшук засновника телеграм-каналу Nexta і Цепкало

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії оголосило в розшук засновника телеграм-каналу NEХТА Степана Путило і екс-претендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала. Також Путило оголосили в розшук на території Білорусі.

Про це свідчать дані бази МВС РФ.

Крім того, була інформація, що в Білорусі проти Цепкало відкрили кримінальну справу за статтею про отримання хабара в особливо великому розмірі. Втім, в штабі політика це спростовують.

"Розшукується за статтею кримінального кодексу", - йдеться в картці на розшук Цепкало на території РФ.

Крім того, МВС Росії оголосило в розшук засновника телеграм-каналу Nexta, який оперативно висвітлює протести в Білорусі. Яке йому інкримінують правопорушення, не зазначено.

Нагадаємо, Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Зазначимо, яка зараз ситуація в Білорусі, йдеться в матеріалі РБК-Україна.