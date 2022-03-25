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Росія оголосила про "гуманітарні коридори" в Чорному морі. Україна назвала це маніпуляцією

Фото: атакований корабель в акваторії Чорного моря (facebook.com)
Автор: RBC.UA

ВМС України прокоментували створення гуманітарного коридору для виходу іноземних суден з українських портів. У заяві назвали це черговою маніпуляцією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Заява ВМС у Facebook.

ВМС України заявили про чергову маніпуляції РФ у зв'язку зі створенням гуманітарного коридору для виведення іноземних суден з портів України.

"З перших днів вторгнення, РФ оголосила зоною бойових дій північно-західну частину Чорного моря, і в порушення норм безпеки цивільного судноплавства і міжнародного гуманітарного права почала обстріли іноземних цивільних суден" - йдеться в заяві.

У ВМС зазначають, що створення гуманітарних коридорів не підтвердив жоден російський адмірал.

"Спроби подати себе з гуманного боку, є лише маніпуляцією Росії" - додається в заяві.

Відзначимо, що в Харкові окупанти обстріляли людей стояли в черзі за гумпомощью.

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