Росії оголошено дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США і ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.
"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може займати у більшості країн", - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.
Під час фінансової кризи в Росії і обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт за своїм внутрішнім боргом у розмірі 40 мільярдів доларів. Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики відмовилися від боргового тягаря Російської імперії в 1918 році.
Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.
Нагадавши, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.
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