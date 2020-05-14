Росія звинувачує Україну в зриві домовленостей щодо розмінування Донбасу

Постійний представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич звинуватив Україну у зриві домовленостей "нормандської четвірки" щодо розмінування окупованих територій Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Лукашевича, українська сторона нібито досі не представила план з розмінування на Донбасі, чим зриває виконання доручень "нормандської четвірки".

"До сих пір українська влада не представила пропозиції щодо оновленого плану розмінування, тим самим зриваючи виконання одного з доручень паризького саміту "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року", - заявив він.

Крім того, російський постпред звинуватив українську сторону в тому, що в рамках Тристоронньої контактної групи Київ нібито досі не підтвердив зобов'язання щодо режиму припинення вогню та заходів його підтримки.

"А саме - введення заборони на застосування будь-якого озброєння, наступальних дій та розвідувальних операцій, розміщення важкого озброєння поблизу об'єктів цивільної інфраструктури, випуск та публікація наказів про припинення вогню та введення дисциплінарних заходів за їх порушення", - додав Лукашевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, шо на засіданні Тристоронньої контактної групи 8 квітня обговорювалося питання розмінування територій Донбасу. Сторони домовилися скласти списки об'єктів, що підлягають розмінуванню, та передати їх ОБСЄ.