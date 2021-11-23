Росія звинуватила бомбардувальники США в "репетиції ядерного удару"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив бомбардувальники США в репетиції ядерного удару по РФ з двох різних напрямків на початку листопада. При цьому міністр поскаржився, що американські літаки наблизилися до російського кордону на відстань 20 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шойгу заявив, що Росія відзначила значне збільшення активності американських стратегічних бомбардувальників, які, за його словами, в листопаді здійснили 30 польотів поблизу РФ. Це, за його словами, у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Шойгу також поскаржився на те, що, за його словами, на початку місяця США імітували ядерний удар по Росії.

"Міністр оборони підкреслив, що під час військових навчань США "Глобальний грім" 10 американських стратегічних бомбардувальників відрепетирували запуск ядерної зброї по Росії з західного і східного напрямків", - йдеться в заяві Міністерства оборони.

Шойгу заявив, що російські підрозділи ППО помітили і відстежили американські стратегічні бомбардувальники і вжили невизначених заходів, щоб уникнути будь-яких інцидентів.