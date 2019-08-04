Німеччина закликала РФ звільнити мирних демонстрантів, затриманих у Москві

Фото: мітинг у Москві twitter.com/novaya_gazeta)

В ході акцій протесту в Москві затримали більше тисячі людей

Берлін в черговий раз висловив стурбованість ходом подій в Москві і арештом людей під час акції протесту 3 серпня. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

У МЗС зазначили, що "сотні учасників знову було заарештовано на демонстрації в Москві, арешти були аж ніяк непропорційними мирного характеру протестів". Також підкреслюється, що втручання в гарантоване право на мирні збори і свободу слова, які повторюються в Росії, суперечать взятим країною міжнародних зобов'язань і ставлять під сумнів право на вільні і чесні вибори.

У заяві наголошується, що Росія повинна ефективно захищати основні права своїх громадян.

Також відомство закликало до якнайшвидшого звільнення всіх мирних демонстрантів і включення у виборчі списки всіх незалежних кандидатів на виборах, які виконали необхідні вимоги.

Нагадаємо, число затриманих на неузгодженої акції в Москві, яка пройшла напередодні, перевищила 1 тис. чоловік. Повідомляється, що автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали 3 серпня через звернень про травми, отримані під час акції протесту в Москві, п'ять чоловік були госпіталізовані.