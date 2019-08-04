ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина закликала РФ звільнити мирних демонстрантів, затриманих у Москві

Новини » Політика    04.08.2019 - 18:46
Німеччина закликала РФ звільнити мирних демонстрантів, затриманих у Москві
Фото: мітинг у Москві twitter.com/novaya_gazeta)

В ході акцій протесту в Москві затримали більше тисячі людей

Берлін в черговий раз висловив стурбованість ходом подій в Москві і арештом людей під час акції протесту 3 серпня. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни.

У МЗС зазначили, що "сотні учасників знову було заарештовано на демонстрації в Москві, арешти були аж ніяк непропорційними мирного характеру протестів". Також підкреслюється, що втручання в гарантоване право на мирні збори і свободу слова, які повторюються в Росії, суперечать взятим країною міжнародних зобов'язань і ставлять під сумнів право на вільні і чесні вибори.

У заяві наголошується, що Росія повинна ефективно захищати основні права своїх громадян.

Також відомство закликало до якнайшвидшого звільнення всіх мирних демонстрантів і включення у виборчі списки всіх незалежних кандидатів на виборах, які виконали необхідні вимоги.

Нагадаємо, число затриманих на неузгодженої акції в Москві, яка пройшла напередодні, перевищила 1 тис. чоловік. Повідомляється, що автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали 3 серпня через звернень про травми, отримані під час акції протесту в Москві, п'ять чоловік були госпіталізовані.

На акції в Москві затримали більше тисячі осіб У Судані військові та опозиція підписали конституційну декларацію
Новини України Російська ФедераціяГерманияпротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся