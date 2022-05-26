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Росія облаштовує третю лінію оборони на захопленому півдні України, - ГУР

Фото: представник військової розвідки Вадим Скібіцький (uacrisis.org)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська облаштовують третю лінію оборони в Херсонській та Запорізькій областях. Що свідчать про плани закріпитися на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького для "Крим. Реалія".

За його словами, противник стягує війська на захоплений південь України з боку окупованого Криму. Зокрема, розгортається потужне угруповання сухопутних військ з повітряним і морським компонентами.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей.

А на окупованому Донбасі прискорилася роздача російських паспортів.

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