Росія облаштовує третю лінію оборони на захопленому півдні України, - ГУР

Російські війська облаштовують третю лінію оборони в Херсонській та Запорізькій областях. Що свідчать про плани закріпитися на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького для "Крим. Реалія" .

За його словами, противник стягує війська на захоплений південь України з боку окупованого Криму. Зокрема, розгортається потужне угруповання сухопутних військ з повітряним і морським компонентами.

"Ми бачимо, що з початку травня окупаційні війська почали зміцнювати свою оборону. Готуються відповідні інженерні споруди, будуються навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що окупація цих територій, а можна говорити про перспективу, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", - додав Скібіцький.