Росія обстріляла прикордоння України більше півсотні разів

Російські війська за минулу добу більше ніж півсотні разів атакували прикордонні території України. Йдеться як про Чернігівську, так і Сумську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонсужби.

"З мінометів 120 мм калібру ворог обстрілював прикордоння понад 50 разів. Учора, 25 липня, було обстріляно 5 громад на Сумщині, та 4 громади на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було зафіксовано 47 прильотів зі снарядів ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

Додамо, днем раніше під ударом окупантів опинилися населені пункти Хотінської, Буринської та Білопільської громад Сумської області.

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