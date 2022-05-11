RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія обстрілює Миколаївську область: за добу ще 9 поранених

Фото: за добу поранені 9 людей внаслідок обстрілів Миколаївської області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. Внаслідок чергової атаки ворога за минулу добу 9 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти завдали ракетного удару з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" по Миколаєву. Під ворожий обстріл потрапили школа, дитсадок і лікарня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВійна Росії проти України