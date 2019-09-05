Росія об'єднує залізниці Донбасу в систему РЖД, - розвідка

Російська Федерація об'єднує залізниці окупованого Донбасу в єдину систему РЖД. Про це в інтерв'ю "Укринформу" розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, нещодавно з'явилася інформація про можливе об'єднання залізниць окупованого Донбасу і включення їх до єдиної системи РЖД.

"Ці процеси вже йдуть і вони давно почалися. Росія підтримує життєдіяльність цього регіону, і він зараз більше нагадує Придністров'я. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні чи тим більше - не допустити нашої інтеграції до НАТО, досить мати такий заморожений конфлікт", - додав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Скібіцький заявив, що Україна на сьогодні стала "сірою зоною" для Російської Федерації в протистоянні з США і НАТО. За його словами, Україну можуть втягти у протистояння між світовими державами.

Також він заявив, що Російська Федерація відпрацює фактичне вторгнення в Україну на навчаннях "Кавказ 2020". Він підкреслив, що російська армія завершує формування трьох дивізій на кордоні з Україною.