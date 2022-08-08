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Росія вночі обстріляла Краматорськ: фото наслідків

Фото: наслідки обстрілу Краматорська 8 серпня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти понеділка, 8 серпня, російські окупанти атакували Краматорськ Донецької області. Росія обстрілює місто другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Краматорська Олександра Гончаренка у Facebook.

"Черговий нічний обстріл Краматорська. У селищі Іванівка розбили приватну оселю. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.

За словами мера, Краматорськ потрапив під обстріл російської армії і днем раніше, 7 серпня.

"Стурбований ранок у Краматорську - били по промзоні. Також обстріляли з РСЗВ сусідній Слов'янськ, били приватним сектором. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, 29 липня Росія завдала ракетного удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу міста був повністю зруйнований та загорівся житловий будинок та кілька легковиків.

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Краматорськ