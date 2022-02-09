Росія відправила 6 десантних кораблів на навчання в Чорне море

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Міноборони Російської Федерації.

У Міноборони РФ заявляють, що загін великих десантних кораблів Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли.

"Екіпажі здійснюють плановий перехід з Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях", - йдеться в заяві.

Там уточнили, що в даний час кораблі "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" знаходяться в протоці Дарданелли. Десантні кораблі "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" і "Оленегорський Гірник" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби, тобто 9 лютого.

Відзначається, що перед цим кораблі заходили в пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії на узбережжі Середземного моря, де запаслися паливно-мастильними матеріалами, питною водою і продовольством.

Згідно з планом, Військово-морські навчання проводяться протягом січня-лютого поточного року. Основна їх мета - "відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також з протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських і океанських напрямків".

Також в Міноборони РФ зазначили, що всього до участі в заходах залучається понад 140 бойових кораблів і суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.