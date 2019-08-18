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Росія назвала умови розгортання нових ракет

Новини » Політика    18.08.2019 - 17:14
Росія назвала умови розгортання нових ракет
Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Шойгу заявив, що російські ракети будуть розгортати у відповідь на дії США

Російська Федерація після розриву Договору про ракети середньої та малої дальності має намір розгортати нові озброєння лише у відповідь на дії США. Про це в інтерв'ю "Росія 24" заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, Росія нібито залишається відкритою до діалогу щодо озброєнь, і не буде відповідати симетрично, поки в Європі та Азії не з'являться нові американські ракети.

"Якщо ви хочете домовлятися, то треба домовлятися. Якщо такого бажання немає, то на якомусь етапі треба перестати лукавити і сказати, що ми більше ні про що домовлятися не хочемо, ми будемо ставити їх (ракети, - ред.) в Азії, в інших регіонах. Але ми як і раніше залишаємо двері відкритими, ми дотримуємося того, що поки не з'являться такі системи в Європі, ми нічого там робити не будемо, і у нас не з'являться, поки не з'являться в азіатсько-тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що допускає нову гонку озброєнь після виходу США з ракетного договору.

До цього глава Пентагону Марк Еспер заявив, що хотів би протягом декількох місяців розмістити в Азії ракети наземного базування середньої дальності.

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Новини України Російська ФедераціяракетаСергей Шойгу
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