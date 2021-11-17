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Росія нав'язує Україні діалог з ОРДЛО в проєкті підсумків нормандської зустрічі міністрів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія наполягає на прямому діалозі України з ОРДЛО в підсумковому проєкті нормандської зустрічі міністрів. Німеччина і Франція відмовляються включити цей пункт в документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломатичну переписку міністрів закордонних справ Росії, Німеччини та Франції.

У листі від 6 листопада главам МЗС Німеччини і Франції міністр закордонних справ Сергій Лавров звинувачує Берлін і Париж у відмові включити в проєкт підсумків нормандської зустрічі пункт про необхідність прямого діалогу України з ОРДЛО.

"Ваша заява про неприйняття прямого діалогу між Києвом, Донецьком і Луганськом дискредитує співавторство лідерів Німеччини і Франції за мінськими угодами", - йдеться в листі Лаврова.

Він висловив розчарування відповіддю глав МЗС і, зокрема, відсутністю в проєкті констатації про те, що СММ ОБСЄ повинна мати "безпечний і надійний доступ по всі території України".

Нагадавши, Україна наполягає на відновленні роботи в нормандському форматі без попередніх умов.

Зазначимо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дасть Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками.

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ОРДЛОРосійська ФедераціяНормандський формат