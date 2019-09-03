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Росія "націоналізувала" у Криму понад 4 тис. підприємств

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 05:44
Росія "націоналізувала" у Криму понад 4 тис. підприємств
Ілюстративне фото (wikimapia)

Прокуратура має докази "націоналізації" підприємств і організацій

Прокуратура Автономної Республіки Крим має докази націоналізації Росією більше 4 тис. українських підприємств в Крыму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, "націоналізація" підприємств і організацій почалася з березня 2014 року, коли стартувала анексія півострова Російською Федерацією.

"У прокуратурі зібрані докази незаконної "націоналізації" Російської Федерацією більш ніж 4000 підприємств, установ і організацій, що перебувають у державній власності України", - повідомили в прокуратурі.

Також відомо, що Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але і російське закордонне майно.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.

Нагадаємо, Російська Федерація оскаржила рішення Арбітражного трибуналу на користь Ощадбанку за позовом про компенсацію за активи в окупованому Криму. За даними російського Міністерства юстиції, апеляція подана 19 серпня 2019 року.

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