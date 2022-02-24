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Росія наступає на Суми. Українська армія вступила в бій в околицях міста

Автор: Сергей Новиков

В ході нападу Росії на Україну йде російський наступ на Суми. Українські військові вступили в бій в околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"Українські військові ведуть бій на напрямку Сум. Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами в околицях Сум. Українські військові утримують оборону. За наявною інформацією РФ здійснює наступ з боку Конотопа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація вторглася в багатьох напрямках, прикордонники за необхідності відходять на запасні позиції.

А в Офісі президента заявили, що Росія хоче дестабілізувати Київ та Харків, аби змінити владу в Україні.

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СумиВторгнення Росії до України