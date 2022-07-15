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Росія порушила терміни виходу вірменських військ з Нагірного Карабаху, - Алієв

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація порушила обіцянку забезпечити вихід вірменських військ з Нагірного Карабаху до червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Азербайджан".

Як заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, представники російського Міноборони гарантували виведення вірменських військ до червня, проте обіцянка не виконана. За його словами, загалом мало позитивних моментів в нормалізації відносин з Вірменією.

"На жаль, негативних моментів більше. Одним з них, зокрема, є те, що Вірменія ухиляється від виконання питань, передбачених у декларації від 10 листопада 2020 року. Вірменія, як країна, що програла війну і підписала акт капітуляції, взяла на себе певні зобов'язання... Одним з них є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення", - зазначив Алієв.

Він підкреслив, що дане питання піднімалося перед військовим керівництвом Росії, яке пообіцяло виведення вірменських військ.

"Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення", - додав Алієв.

Що передбачає декларація щодо Нагорного Карабаху

Восени 2020 року Азербайджан провів стрімкий наступ в Нагірному Карабасі, до якого готувався кілька десятків років. В результаті Вірменія втратила контроль над кількома районами, до регіону увійшли російські "миротворці", а Єреван тимчасово зберіг за собою Степанакерт і прилеглі території.

Згідно з домовленостями, вірменська сторона мала передати Азербайджану Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони. А російський контингент розмістився вздовж нової лінії зіткнення мінімум на п'ять років.

Нагадаємо, в лютому 2022 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запевнив, що налаштований на укладення мирного договору з Азербайджаном.

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Ільхам АлієвРосійська ФедераціяАрменияАзербайджанНагорный Карабах