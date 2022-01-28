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Якщо Росія нападе, то війна буде і біля кордонів держав НАТО, - Зеленський

Автор: Сергій Пишкін

Повномасштабна війна з Російською Федерацією загрожує не лише Україні. Це також стосується й деяких країн НАТО, які раніше теж були республіками Радянського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Зеленського для представників іноземних ЗМІ.

"Гібридна війна народжує гібридні загрози. Загрози Україні та іншим сусідам. Ми не одні сусіди з РФ, і не одні з окупованими територіями. Якщо буде повномасштабна війна, то не тільки з Україною і не тільки не території України", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, війна з Російською Федерація також відбуватиметься й на кордонах деяких країн НАТО, які раніше були частиною Радянського Союзу.

"І ви впевнені, що коли ці держави скажуть, що у нас тут війна з серйозною державою, ви впевнені, що їх будуть захищати? Ви впевнені, що за них будуть помирати люди?", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, що тим часом, у Російській Федерації, думку про можливість війни з Україною є "неприйнятною".

Також голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення.

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Володимир ЗеленськийНАТО