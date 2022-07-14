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Росія завдала в 18 разів більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових, - МВС

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Четвер 14 липня 2022 23:45
Росія завдала в 18 разів більше ударів по цивільних об'єктах, ніж по військових, - МВС Фото: у МВС назвали кільуість ударів Росії по українських об'єктах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

З початку масштабного вторгнення Росія в 18 разів частіше завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, ніж по військових об'єктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

Єнін навів порівняльну статистику влучень у цивільні та військові об'єкти на території України з початку війни Росії.

Виявилося, що за цей час росіяни завдали 17 314 ударів по цивільних об'єктах і тільки близько 300 по військових.

Раніше Єнін розповів, що російські війська використовують застарілі боєприпаси, але встановлюють на них сучасні елементи з таймером.

Також в МВС України заявили, що Росія не зможе досить тривалий термін масово обстрілювати Україну ракетами. Інтенсивність ударів може зменшитися через один-два місяці.

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Міністерство внутрішніх справ України
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