Росія навмисне розв'язала "зернову війну" в Україні, - Бербок

Російське вторгнення до України свідомо перетворилося у війну за зерно. Таку позицію озвучила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на прес-конференції після зустрічі G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Блокада Росією українських портів та викрадення зерна з елеваторів є частиною плану з дестабілізації світу. Перебої з постачанням і зростання цін на агропродукцію, на думку Бербок, призведе до голоду.

"Ми не повинні бути наївними – це не побічна шкода. Це свідомо обраний інструмент у гібридній війні, що ведеться прямо зараз. Росія готує плідний ґрунт для нових криз, щоб навмисне ослабити міжнародну єдність проти війни Росії", – заявила очільниця німецького МЗС.

Російські війська регулярно обстрілюють склади з продовольством в Україні, а також вкрали понад 500 тисяч тонн зерна. Частина вкраденого врожаю вже опинилася в союзній РФ Сирії.