Росія натякала на переговорах про плани розмістити ядерні ракети біля США, - NYT

Представники російської делегації на переговорах про так звані "гарантії безпеки" натякали на можливість розміщення ядерних ракет біля США. Як зазначають журналісти, подібні плани нагадують Карибську кризу початку 60-х років минулого століття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, російські дипломати на переговорах з США і НАТО щодо "гарантій безпеки" прямо не говорили про плани Москви розмістити ядерні ракети біля американського узбережжя. Однак представники Росії натякали на таку можливість.

Наскільки серйозні такі плани Росії, зазначає видання, поки сказати не можна. При цьому наголошується, що такі натяки можуть бути спробою залякати США і їх союзників, щоб вони прийняли Російські вимоги.

Як зазначається у статті, подібні наміри Росії нагадують Карибську кризу*, яка сталася на початку 60-х років минулого століття.