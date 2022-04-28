Росія почала вивозити "вагнерівців" з Лівії. Їх можуть перекинути в Україну, - FT

Росія почала вивозити з Лівії бійців ПВК "Вагнера" і сирійських найманців. Їх можуть перекинути на фронт в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними західних і сирійських джерел, з Лівії вже вивезли близько 200 росіян і тисячі сирійців. В африканській країні залишаються близько 5 тисяч найманців.

Відзначається, що спочатку Росія не планувала виводити свої сили з Лівії. Однак Москва пішла на такий крок через відсутність успіхів в Україні. Джерела Financial Times припускають, що "вагнерівців" можуть відправити на війну в Україну.

Одне з джерел видання зазначило, що, ймовірно, закриття повітряного простору Туреччиною для російських військових рейсів з Лівії та Сирії пов'язано з тим, що РФ переміщує людей і озброєння з цих країн на війну в Україну.