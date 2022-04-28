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Россия начала вывозить "вагнеровцев" из Ливии. Их могут перебросить в Украину, - FT

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 16:26
Россия начала вывозить "вагнеровцев" из Ливии. Их могут перебросить в Украину, - FT Фото: РФ вывозить "вагнеровцев" из Ливии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия начала вывозить из Ливии бойцов ЧВК "Вагнера" и сирийских наемников. Их могут перебросить на фронт в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным западных и сирийских источников, из Ливии уже вывезли около 200 россиян и тысячи сирийцев. В африканской стране остаются около 5 тысяч наемников.

Отмечается, что изначально Россия не планировала выводить свои силы из Ливии. Однако Москва пошла на такой шаг из-за отсутствия успехов в Украине. Источники Financial Times предполагают, что "вагнеровцев" могут отправить на войну в Украину.

Один из источников издания отметил, что, вероятно, закрытие воздушного пространства Турцией для российских военных рейсов из Ливии и Сирии связанно с тем, что РФ перемещает людей и вооружение из этих стран на войну в Украину.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ЧВК "Вагнер" после начала войны в Украине активизировали набор боевиков.

Кроме того, СБУ вблизи Херсона поймала "вагнеровца" с опытом войны в Сирии и на Донбассе.

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