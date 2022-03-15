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Зеленський звернувся до російських солдатів: заради чого вам гинути в Україні?

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 01:38
Зеленський звернувся до російських солдатів: заради чого вам гинути в Україні? Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових. Глава держави запропонував їм вибір - загинути або здатися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Я хочу сказати російським солдатам, тим, які вже зайшли на нашу землю, і яких тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські строковики, Послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери - ви то вже все вже зрозуміли", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що російські військові нічого не заберуть в України, а лише забиратимуть життя українців. При цьому й самі гинуть.

"Заради чого вам гинути і за чим? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо у перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу і свою державу", - додав Зеленський.

За його словами, розмови російських військових між собою та з рідними прослуховуються. На їх підставі можна зробити висновки, хто вони є.

"Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Поводитимемося з вами так, як і належить поводитися з людьми, як з вами не зверталися до вашої армії. Обирайте!" – резюмував Зеленський.

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