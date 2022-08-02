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Родичів полонених військових закликали не передавати даних невідомим людям

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 17:24
Родичів полонених військових закликали не передавати даних невідомим людям Фото: родичів полонених військових просять не передавати даних невідомим (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Координаційний штаб закликає близьких та рідних захисників, які потрапили в полон: не надавати інформацію про полонених та власні персональні дані неуповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Після російського теракту в Оленівці, внаслідок якого загинули українські полонені бійці, певні особи почали збирати інформацію про родичів та українських захисників. Вони закликають надавати ці відомості начебто від імені міжнародних організації, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але не мають для цього відповідних повноважень.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими застерігає: надана стороннім особам чи організаціям інформація чи персональні дані можуть зашкодити українських захисникам у полоні. Також відомості про полоненого чи особу, яка зникла безвісти, можуть становити небезпеку для його побратимів.

"Не відгукуйтеся на анонімні та непідтверджені заклики подати особисту інформацію про вас та осіб, які потрапили в полон, які розповсюджуються у месенджерах та соціальних мережах. Не повідомляйте невідомим особам про розташування військових частин чи про останнє місце дислокації військових. Усі дані про полоненого і всю необхідну допомогу для розшуку осіб, які зникли безвісти, можна надавати лише уповноваженим організаціям та установам", - йдеться в повідомленні штабу.

Нагадаємо, раніше у Росії заявляли, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

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