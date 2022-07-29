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Росія формує ще один армійський корпус для відправки в Україну, - розвідка

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 12:31
Росія формує ще один армійський корпус для відправки в Україну, - розвідка Фото: Росія готує ще одне ударне угруповання (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво відчуває нестачу живої сили, тому формує третій окремий армійський корпус. Створити ще одне ударне угруповування планують до середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Представник ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що РФ не змогла провести приховану мобілізацію, як планувала, та не набрала 16 добровольчих батальйонів. Нові підрозділи були сформовані на швидкоруч.

"За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого", - заявив Скібіцький.

За його словами, через невдачу військове керівництво вирішило створити третій армійський корпус. Його формують в західному військовому окрузі, щоб відразу перекинути в Україну.

Скібіцький також зазначив, що російські підрозділи часто відправляють на передову недоукомплектованими офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон РФ змістили, оскільки вони на початку війни не виконали завдання.

"Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що у Росії виник дефіцит офіцерів.

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