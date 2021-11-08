Росія місяцями скорочувала транзит газу через Україну, - інститут Брейгеля

Зазначимо, інститут Брейгеля - це європейська дослідницька організація, так званий мозковий центр, який працює в галузі міжнародної економіки.

Згідно з дослідженням, 2021 рік для української ГТС розпочався з обсягів транзиту на рівні понад 800 млн кубометрів на тиждень. Але вже наприкінці зими та навесні транзит не перевищував 600-700 млн кубометрів на тиждень. А з вересня транзит впав нижче за позначку 600 млн кубометрів, а зараз становить менше 500 млн кубометрів. У той час як, наприклад, поставки по "Турецькому потоку" протягом 2021 року було в середньому вдвічі більшими, ніж у 2020 році - зі 100 млн кубометрів на тиждень до близько 200 млн.

Фото: транзит російського газу Україною (bruegel)

Крім того, інститут Брейгеля відзначає падіння обсягів транзиту і через газопровід "Ямал", що йде територією Білорусі до Польщі.

Зазначимо, російський "Газпром" вже заявляв, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" дозволить збільшити кількість газу на європейському ринку і знизити ціни.