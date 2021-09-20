Росія в будь-який час може перейти в наступ на півдні України, - Наєв

Російська Федерація в будь-який для неї зручний час може перейти в наступ на півдні України. Але на сьогодні ознак наступу найближчим часом немає.

"Військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом почне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова (Криму, - ред.) і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері", - зазначив він.

За його словами, досвід 2014 року говорить про те, що РФ може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час.

"Черговим приводом для актуалізації зазначеного питання є ініціювання керівництвом нашої держави роботи "Кримської платформи". На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, погрожуючи можливим розширенням збройної агресії", - додав Наєв.