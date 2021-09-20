Росія в будь-який час може перейти в наступ на півдні України, - Наєв

Російська Федерація в будь-який для неї зручний час може перейти в наступ на півдні України. Але на сьогодні ознак наступу найближчим часом немає.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Військові загрози з боку РФ на півдні України з кожним роком тільки зростають. Сказати, що є прямі ознаки того, що РФ найближчим часом почне військову агресію не можна. Однак стрімка мілітаризація окупованого півострова (Криму, - ред.) і створення надпотужної військової бази лише посилює загрози національній безпеці України у військовій сфері", - зазначив він.
За його словами, досвід 2014 року говорить про те, що РФ може перейти до реальних бойових дій на півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час.
"Черговим приводом для актуалізації зазначеного питання є ініціювання керівництвом нашої держави роботи "Кримської платформи". На цьому тлі Російська Федерація лише посилює тиск щодо недопущення вироблення дієвого механізму мирної деокупації Криму, погрожуючи можливим розширенням збройної агресії", - додав Наєв.
Нагадаємо, раніше Наєв заявив, що наступальних угруповань Російської Федерації на території Білорусі немає.
Крім того, він прогнозує ескалацію на Донбасі після того, як місія ОБСЄ залишить прикордонні пункти на кордоні з Росією.