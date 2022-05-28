Сєвєродонецьк під українським прапором. Гайдай розповів, де точаться бої

Українські війська зберегли контроль над Сєвєродонецьком у боях із армією РФ.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміістрації Сергій Гайдай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області .

Керівник Луганщини заявив, що обстріли регіону російськими окупантами не вщухають. Натомість Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на цій ділянці фронту.

"Місто під українським прапором, орки досі контролюють територію готелю "Мир", далі не просунулися, мають значні втрати. Тривають бої в селах на підступах до Сєвєродонецька", – написав Гайдай.

Раніше глава Чечні Кадиров оголосив про повне блокування "російськими добровольцями" бійців ЗСУ в межах міста. За його словами, шляхів відходу для українських захисників із Сєвєродонецька нібито не залишилося.

Натомість в Офісі президента спростували повідомлення з РФ. Наразі про оточення Сєвєродонецька вже не йдеться, оскільки російські війська зазнали контратак і артилерійських ударів ЗСУ.