Про оточення Сєвєродонецька мова вже не йде: Арестович розкрив подробиці

Російські війська на сьогодні не можуть оточити Сєвєродонецьк (Луганської області). Противник поспішив заявити про оточення і нарвався на контратаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Російським військам не вдалося досягти завдань, які були поставлені на цей момент (на Сєвєродонецькому напрямку, - ред.). Вони вже поспішили заявити, що оточили, але там і близько немає", - зазначив він.

За його словами, противник нарвався на українську контратаку та артилерійські удари.

"Там був цікавий епізод, коли вони готувалися до наступу, а ми завдали удару по них. Це показує, що вони втратили сили та можливості. Мова про оточення не йде. Тільки завдяки введенню резервів можна вирішити таке завдання. Але введення резервів - це не швидка справа", - додав Арестович.