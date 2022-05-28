Про оточення Сєвєродонецька мова вже не йде: Арестович розкрив подробиці
Російські війська на сьогодні не можуть оточити Сєвєродонецьк (Луганської області). Противник поспішив заявити про оточення і нарвався на контратаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
"Російським військам не вдалося досягти завдань, які були поставлені на цей момент (на Сєвєродонецькому напрямку, - ред.). Вони вже поспішили заявити, що оточили, але там і близько немає", - зазначив він.
За його словами, противник нарвався на українську контратаку та артилерійські удари.
"Там був цікавий епізод, коли вони готувалися до наступу, а ми завдали удару по них. Це показує, що вони втратили сили та можливості. Мова про оточення не йде. Тільки завдяки введенню резервів можна вирішити таке завдання. Але введення резервів - це не швидка справа", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російське угруповання на Донбасі терпить надлом після успішної української контратаки на Бахмутському напрямку.
Він також зазначив, що у вуличних боях за Маріуполь українські військові ліквідували приблизно 6 000 окупантів.
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