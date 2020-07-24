Росія, Китай та Іран загрожують американським виборам, - контррозвідка США

Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)

Спецслужби США фіксують спроби перехоплення електронного листування учасників виборчих кампаній

Спецслужби США фіксують спроби іноземного втручання в американські вибори. Основну стурбованість викликають дії Росії, Китаю та Ірану.

Про це заявив директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна, повідомляє Голос Америки.

"Наші противники прагнуть скомпрометувати приватні комунікації політичних кампаній у США, кандидатів та інші політичні цілі. Вони також прагнуть поставити під загрозу нашу виборчу інфраструктуру, і ми продовжуємо відстежувати зловмисних кіберсуб'єктів, які намагаються отримати доступ до мереж штатів і федеральних мереж, включаючи тих, хто відповідає за управління виборами", - зазначив він.

За словами Еваніни, Китай, Росія та Іран продовжують використовувати заходи впливу соціальних і традиційних медіа, прагнучи вплинути на уподобання виборців США, змінити політику, посилити розбрат і підірвати довіру до американського демократичного процесу.

Наголошується, що Китай посилює спроби впливати на політичну обстановку в Сполучених Штатах, чинити тиск на політичних діячів, які, на його думку, протидіють інтересам Китаю. Пекін визнає, що його зусилля можуть вплинути на президентську гонку.

Постійна мета Росії - послабити США і зменшити їхню глобальну роль. Використовуючи низку засобів, включаючи інтернет-тролів, Москва продовжує поширювати дезінформацію у Сполучених Штатах, прагнучи підірвати довіру до демократичного процесу і очорнити тих, кого вона вважає антиросійським "істеблішментом" в Америці.

За даними контррозвідки США, Іран прагне підірвати демократичні інститути в США і розколоти країну напередодні виборів. Зусилля Ірану зосереджені навколо впливу в Інтернеті, такого як поширення дезінформації антиамериканського вмісту.

Еваніна закликав американців критично ставитися до споживання інформації, перевіряти джерела, перш ніж робити репости або поширювати повідомлення, дотримуватися правил кібергігієни та медіаграмотності, а також повідомляти владі про підозрілу діяльність, пов'язану з виборами.

Він також закликав до загальнодержавного підходу у захисті американської системи виборів і заявив, що національна контррозвідка буде і далі робити все необхідне для нейтралізації іноземних загроз.

Нагадаємо, представники Демократичної партії США звернулися в ФБР з проханням негайно провести брифінг про можливе втручання у вибори в США, оскільки вони обізнані "про конкретні серйозні загрози".

Також РБК-Україна писало, що кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що отримав інформацію про те, що РФ і Китай продовжують спроби втручання в майбутні вибори.

Раніше екс-глава ЦРУ заявив, що Росія вплинула на виборців на президентських виборах в США у 2016 році.