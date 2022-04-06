Росія зазнає труднощів з випуском карт для платіжної системи "Мир"

Росія сподівається через китайських виробників мікрочіпів обійти західні санкції. Через введені обмеження відчувається дефіцит мікрочіпів для виробництва банківських карт платіжної системи"Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Олег Тишаков, член правління Національної системи платіжних карт (НСПК), заявив, що Росія стикається з нестачею мікрочіпів, оскільки азійські виробники припиняють виробництво через пандемію коронавірусу, а європейські постачальники припинили співпрацю з Москвою через санкції.

"Ми шукаємо нових постачальників мікрочіпів і знайшли пару в Китаї, процес сертифікації триває", — заявив Тишаков. Повідомляється, що зміна постачальників, підготовка замовлення і налагодження виробництва займе від одного до трьох місяців. Всього з кінця 2021 року по березень 3033-го НСПК випустила понад 2 мільйонів карт "Мир".