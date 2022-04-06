Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Олег Тишаков, член правления Национальной системы платежных карт (НСПК), заявил, что Россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой из-за санкций.

"Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, процесс сертификации продолжается", — заявил Тишаков. Сообщается, что смена поставщиков, подготовка заказа и наладка производства займет от одного до трех месяцев. Всего с конца 2021 года по март 3033-го НСПК выпустила более 2 миллионов карт "Мир".