Россия испытывает трудности с выпуском карт для платежной системы "Мир"
Россия надеется через китайских производителей микрочипов обойти западные санкции. Из-за введенных ограничений ощущается дефицит микрочипов для производства банковских карт платежной системы "Мир".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Олег Тишаков, член правления Национальной системы платежных карт (НСПК), заявил, что Россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой из-за санкций.
"Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, процесс сертификации продолжается", — заявил Тишаков. Сообщается, что смена поставщиков, подготовка заказа и наладка производства займет от одного до трех месяцев. Всего с конца 2021 года по март 3033-го НСПК выпустила более 2 миллионов карт "Мир".
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