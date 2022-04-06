ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия испытывает трудности с выпуском карт для платежной системы "Мир"

Новина українською →
Москва, Среда 06 апреля 2022 05:49
Россия испытывает трудности с выпуском карт для платежной системы "Мир" Карта "Мир" (Фото: akket.com)
Автор: Константин Широкун

Россия надеется через китайских производителей микрочипов обойти западные санкции. Из-за введенных ограничений ощущается дефицит микрочипов для производства банковских карт платежной системы "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Олег Тишаков, член правления Национальной системы платежных карт (НСПК), заявил, что Россия сталкивается с нехваткой микрочипов, поскольку азиатские производители приостанавливают производство из-за пандемии коронавируса, а европейские поставщики прекратили сотрудничество с Москвой из-за санкций.

"Мы ищем новых поставщиков микрочипов и нашли пару в Китае, процесс сертификации продолжается", — заявил Тишаков. Сообщается, что смена поставщиков, подготовка заказа и наладка производства займет от одного до трех месяцев. Всего с конца 2021 года по март 3033-го НСПК выпустила более 2 миллионов карт "Мир".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мертвые и выжившие. Что пережили города под Киевом за время российской оккупации