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Росія використовує ракети, щоб морити голодом інші народи: Резніков про удари по Одесі

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові зранку завдали ракетного удару по порту Одеси. Росія використовує ракети, аби морити голодом інші народи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міноборони Олексія Резнікова.

"Тільки вчора було досягнуто згоди про розблокування наших портів для експорту українського зерна. Сьогодні російські військові злочинці напали на Одеський порт. 90 років тому Росія організувала штучний голод Голодомор, використовуючи гвинтівки. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші країни", - пише Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні з ранку в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Також видання розкривало усі подробиці підписання угоди щодо "зернового коридору" під час переговорів України, Росії, ООН й Туреччини у Стамбулі.

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