Росія використовує ПАРЄ для легітимізації анексії Криму, - Мережко

Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

В Росії інформацію про повернення своєї делегації в ПАРЄ будуть подавати як легітимізацію анексії Криму

Росія використовує Парламентську Асамблею Ради Європи (ПАРЄ) в пропагандистських цілях, у тому числі і для легітимізації анексії Криму. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив віце-президент ПАРЄ, голова комітету Верховної ради з зовнішньої політики Олександр Мережко.

Він зазначив, що даний факт не приховує один з членів російської делегації.

"Він сказав, що факт повернення російської делегації, а туди також входять ті, хто обирався на так званих "виборах" в окупованому Криму - це непряме визнання законності і правомірності, з їх точки зору, приєднання ними Криму. І це такий крок. Хоча у висновку Венеціанської комісії було підкреслено, що це не можна розглядати як легітимізацію. Але, незважаючи на це, росіяни будуть подавати це так, як мінімум для внутрішнього споживання", - сказав Мережко.

Нагадаємо, 29 січня ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За повернення повноважень проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

За словами Мережко, повернення російської делегації в ПАРЄ є більше політичним рішенням Франції та Німеччини, яке приймалося за межами Асамблеї.