RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді для військових цілей: супутникові знімки

Фото: аеропорт у Бєлгороді (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російська армія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді, який закрили до початку війни, для базування військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Повідомляється, що супутник зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки.

У коментарі "Схемам" військовий експерт Юрій Збанацький припустив, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів.

Супутникові знімки аеропорту в Бєлгороді (radiosvoboda.org)

Раніше ми повідомляли, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь. Аеродром залишається важливою точкою для окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФВійна Росії проти України