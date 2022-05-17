Росія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді для військових цілей: супутникові знімки

Російська армія використовує цивільний аеропорт у Бєлгороді, який закрили до початку війни, для базування військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Повідомляється, що супутник зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки.

У коментарі "Схемам" військовий експерт Юрій Збанацький припустив, що російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів.

Супутникові знімки аеропорту в Бєлгороді (radiosvoboda.org)