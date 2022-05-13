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Окупанти продовжують використовувати авіабазу під Мелітополем, - CNN

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Мелітополь, П'ятниця 13 травня 2022 07:16
Окупанти продовжують використовувати авіабазу під Мелітополем, - CNN Фото: окупанти продовжують використовувати авіабазу під Мелітополем (blacksky.com)
Автор: Артур Родивилов

Супутникові знімки демонструють, що російські військові продовжують використовувати українську авіабазу під окупованим містом Мелітополь. Аеродром залишається важливою точкою для окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

На супутниковому знімку, зробленому 12 травня о 15:58, на авіабазі видно мінімум сім вертольотів.

CNN зазначає, що використання авіабази росіянами важливо, "враховуючи її стратегічне розташування між окупованими містами Херсоном, Маріуполем і частинами "ЛДНР".

Видання пише, що хоча авіабаза знаходиться в глибокому тилу окупованої Росією території, це не означає, що літаки там знаходяться в безпеці.

Наприкінці березня українські сили успішно завдали удару по цьому аеропорту, знищивши кілька російських військових вертольотів.

Унаслідок цього успішного українського військового удару російським військовим довелося значною мірою покинути аеропорт як бази для своїх літаків.

Зазначимо, на думку радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, окупований Мелітополь стає другою Чорнобаївкою.

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