Зеленський про "Північний потік-2": це зброя, і неправильно цього не помічати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" - це зброя. За його словами, запуск газопроводу призведе до великих ризиків, які будуть на руку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на спільному брифінг з канцлером Німеччини.
"Я вважаю, що це ("Північний потік-2", - ред.) зброя і не помічати, що ця зброя неправильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі і як вони стрибають вгору. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку РФ", - заявив він.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангелі Меркель з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангелі Меркель з представниками ЗМІ.Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021
Нагадавши, Зеленський і Меркель обговорили "Північний потік-2".
Додамо, що сьогодні у водах Данії завершили укладання труб "Північного потоку-2".