Зеленський про "Північний потік-2": це зброя, і неправильно цього не помічати

"Я вважаю, що це ("Північний потік-2", - ред.) зброя і не помічати, що ця зброя неправильно. Я вважаю, що це настільки небезпечно, навіть зараз, без його запуску, ми бачимо, хто контролює ціни на газ в Європі і як вони стрибають вгору. Запуск призведе до великих ризиків і це буде на руку РФ", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангелі Меркель з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангелі Меркель з представниками ЗМІ. Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021