RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує екстремістів з США для своєї пропаганди, - РНБО

Фото: Росія використовує екстремістів з США для своєї пропаганди (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія використовує американських екстремістів для своєї інтернаціональної пропаганди. Останніми днями країна-агресор поширює інформацію про екс-військового США Генрі Хоефта, який начебто "покинув лави тероборони України через нестачу зброї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центра протидії дезінформації при РНБО України.

Як пояснили у відомстві, насправді з самого початку завданням Хоефта було створення для російської пропаганди ролика, який дискредитує ЗСУ та іноземний легіон.

"Генрі Хоефт - представник американського екстремістського руху "Бугалу Бойз", який штурмував Капітолій у січні 2021 року, коли внаслідок озброєного зіткнення загинули люди. Іноземні медіа намагалися зв’язатися з Хоефтом, щоб дізнатися, чому він втік з України, вдавши з себе гуманітарного працівника, але облікового запису TikTok, який він використав для документування своєї подорожі до України, більше не існує". - розповіли в РНБО.

Також там зазначили, що екстреміст не виходить на зв’язок і в інших соцмережах.

"Пам’ятайте, що вся інформація, оприлюднена навіть у західних ЗМІ, потребує ретельної перевірки!" - закликали у відомстві.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області відкрила кримінальну справу проти російського посадовця. Він розповсюджував окупаційні настрої та підбурював населення.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 31-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України