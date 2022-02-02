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Росія може використовувати кібератаки як частину вторгнення в Україну, - США

Автор: Валерія Поліщук

Заступник радника з національної безпеки США з кібернетичних і новітніх технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки в рамках своїх зусиль з дестабілізації і подальшого вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили протягом останнього десятиліття, в тому числі як раніше в Україні", - заявила Нойбергер.

Нагадаємо, Енн Нойбергер вирушила до Європи з робочим візитом, щоб обговорити з колегами способи підтримки цифрового захисту України в разі російських кібератак.

Крім того, в середині січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти ряду міністерств і портал електронних послуг "Дія".

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